Российские ученые математически объяснили эффект Даннинга-Крюгера

Опубликовано 23 мая 2026, 18:591 мин.
Российские ученые математически объяснили эффект Даннинга-КрюгераМодель показывает, почему новички переоценивают свои знания
Исследователи из НИУ ВШЭ разработали математическую модель, объясняющую эффект Даннинга-Крюгера, когда новички переоценивают свои знания. Научный сотрудник факультета экономических наук вуза Андрей Ворчик пояснил, что модель поможет преподавателям выбирать оптимальные подходы к обучению, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Уровень знаний в модели разделен на объективную компетентность и субъективную уверенность. На первых этапах человек еще не представляет, насколько велика изучаемая область. Например, начинающий футболист может не знать правил, что влияет на его общее понимание игры. Это порождает ложную уверенность, которая быстро падает по мере расширения кругозора.
Модель также показывает, что люди могут попадать в ловушку самоуверенности. Если ориентироваться на субъективные ощущения как на критерий успеха, можно прекратить обучение слишком рано. По мнению ученых, преподавателям не стоит чрезмерно упрощать сложные вещи и важно показывать связи между фактами и дисциплинами, чтобы создать ощущение озадаченности.