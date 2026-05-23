Российские ученые математически объяснили эффект Даннинга-Крюгера

Уровень знаний в модели разделен на объективную компетентность и субъективную уверенность. На первых этапах человек еще не представляет, насколько велика изучаемая область. Например, начинающий футболист может не знать правил, что влияет на его общее понимание игры. Это порождает ложную уверенность, которая быстро падает по мере расширения кругозора.

Модель также показывает, что люди могут попадать в ловушку самоуверенности. Если ориентироваться на субъективные ощущения как на критерий успеха, можно прекратить обучение слишком рано. По мнению ученых, преподавателям не стоит чрезмерно упрощать сложные вещи и важно показывать связи между фактами и дисциплинами, чтобы создать ощущение озадаченности.