В России
Опубликовано 11 июня 2024, 16:47
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Российские ученые на 237% увеличили твердость алюминиевого сплава

Благодаря добавлению нитрида циркония
В пресс-службе НИТУ МИСИС сообщили, что ученые вуза смогли повысить твердость алюминиевого сплава для авиационной и морской промышленности на 237% благодаря добавлению нитрида циркония. Этот инновационный подход также значительно улучшил упругость и прочность материала.
Российские ученые на 237% увеличили твердость алюминиевого сплава

© Ferra.ru

Ученые разработали методику, позволяющую создавать композитные материалы на основе алюминиевых сплавов, которые существенно превосходят своих предшественников по механическим характеристикам. Использование порошковой металлургии и методики искрового плазменного спекания позволяет равномерно распределять армирующие частицы нитрида циркония по матрице алюминиевого сплава, отметили в пресс-службе.

Добавление 30% нитрида циркония к алюминиевому сплаву значительно улучшает его механические свойства: твердость увеличивается на 237%, модуль упругости на 56%, а прочность на сжатие на 183%.

Кроме того, новый композитный материал подходит для использования в системах трехмерной печати, что открывает новые возможности для создания высокопрочных конструкций.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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