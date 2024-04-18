Российские ученые начали испытания наноспутника «Аист-СТ»

Этот проект реализован в рамках стратегической академической программы «Приоритет-2030» совместно с петербургской компанией «Специальный технологический центр». Наноспутник будет использоваться для мониторинга земной поверхности в любых погодных условиях и освещенности, позволяя получать точные данные о рельефе местности, обнаруживать скрытые объекты, отслеживать таяние ледников и определять толщину льда, отметили в пресс-службе.

Ученые выразили надежду, что «Аист-СТ» станет первым отечественным наноспутником с радиолокационной аппаратурой, способным эффективно работать в экстремальных условиях. Планируется, что спутник может быть использован для различных целей, включая ледовую разведку в Арктике и Антарктике, а также мониторинг загрязнения водных участков.