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В России
Опубликовано 18 апреля 2024, 19:21
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Российские ученые начали испытания наноспутника «Аист-СТ»

Для мониторинга Земли
В пресс-службе Самарского университета им. академика С. П. Королева сообщили, что ученые вуза начали испытания инженерной модели наноспутника «Аист-СТ», предназначенного для мониторинга земной поверхности с помощью радиолокационной аппаратуры. Летный образец спутника, который уже в процессе сборки, запланирован к запуску в космос во второй половине 2024 года.
Российские ученые начали испытания наноспутника «Аист-СТ»

© Ferra.ru

Этот проект реализован в рамках стратегической академической программы «Приоритет-2030» совместно с петербургской компанией «Специальный технологический центр». Наноспутник будет использоваться для мониторинга земной поверхности в любых погодных условиях и освещенности, позволяя получать точные данные о рельефе местности, обнаруживать скрытые объекты, отслеживать таяние ледников и определять толщину льда, отметили в пресс-службе.

Ученые выразили надежду, что «Аист-СТ» станет первым отечественным наноспутником с радиолокационной аппаратурой, способным эффективно работать в экстремальных условиях. Планируется, что спутник может быть использован для различных целей, включая ледовую разведку в Арктике и Антарктике, а также мониторинг загрязнения водных участков.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#спутник
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#разработка
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#космос