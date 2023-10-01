Российские ученые начали исследования VR-комплекса реабилитации легких

VR-комплекс создан учеными лаборатории Visdom ВолгГТУ в сотрудничестве с разработчиками медицинских IT-решений "Девирта".

С помощью комплекса пациент сможет проводить дыхательную тренировку в игровой форме, надев VR-очки он погружается в виртуальный мир. Выполняя упражнения на дыхание он старается вырастить дерево, специальные датчики анализируют и отслеживают правильность выполнения дыхательной тренировки, тем самым отображая результаты исследования.