Российские ученые начали тестирования препарата для лечения диабета 1 типа

Как пояснила Елена Ефимовна Петряйкина, директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) — ​​филиала РНИМУ им. Н. И. Пирогова, в основе сахарного диабета 1 типа лежит аутоиммунная реакция, при которой иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Это приводит к дефициту инсулина и нарушению усвоения глюкозы.

Ритуксимаб действует, удаляя из организма лимфоциты, которые участвуют в аутоиммунной атаке. В ходе доклинических испытаний было показано, что препарат может повысить выживаемость бета-клеток и замедлить прогрессирование заболевания.

Клинические испытания проводятся на базе РДКБ. В них принимают участие подростки от 12 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет 1 типа». Пациенты разделены на две группы: одна получает только инсулинотерапию, другая — инсулинотерапию с добавлением ритуксимаба. Исследования будут продолжаться три года, и если результаты подтвердят эффективность, метод будет внедрен в клиническую практику для профилактики осложнений и сохранения выработки инсулина у больных диабетом.