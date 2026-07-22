Российские ученые начнут поиски древних жизнеспособных бактерий в Арктике

По словам заведующего лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Артемия Гончарова, работы продолжат исследования, начатые в 2025 году. Тогда специалисты собрали биологический материал из останков китообразных в районе растаявшей ледовой перемычки между ледовыми куполами на острове Вильчека. Полученные образцы, включая микроорганизмы, сейчас изучаются.

По данным исследователей, за последние 10 лет глубина сезонного оттаивания многолетней мерзлоты и просадка грунта в отдельных районах российской Арктики увеличились на 14−80%. Такие изменения отмечаются, в частности, в Колымской низменности, Восточной Чукотке и Большеземельской тундре. Это может способствовать высвобождению древних патогенов и распространению новых инфекций.