Российские ученые начнут поиски способов биоразложения пластика

Аспирантка Байкальского музея Сибирского отделения РАН Марина Полякова отбирает фрагменты пластика с биообрастаниями, где живут животные, растения, грибы и бактерии, вырабатывающие вещества, способные разрушать пластик. Эти организмы являются потенциальными биодеструкторами, способными значительно облегчить задачу переработки и утилизации пластических материалов.

Исследования проводятся не только в Арктике, но и на Байкале, где научные группы изучают биообрастания на различных типах пластика. Грибы и бактерии, обитающие в экстремальных условиях, могут обладать более эффективными ферментами, способными действовать даже при низких температурах.