Российские ученые начнут поиски способов биоразложения пластика

Опубликовано 01 июля 2024, 10:07
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Российские ученые начнут поиски способов биоразложения пластикаВ Арктике
Научная экспедиция Арктического плавучего университета — 2024 (АПУ) начала поиски ферментов грибов и бактерий, способных разлагать пластик на арктических островах. Исследование проводится с целью найти организмы, которые могут помочь в борьбе с проблемой накопления пластиковых отходов, пишет ТАСС.
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Аспирантка Байкальского музея Сибирского отделения РАН Марина Полякова отбирает фрагменты пластика с биообрастаниями, где живут животные, растения, грибы и бактерии, вырабатывающие вещества, способные разрушать пластик. Эти организмы являются потенциальными биодеструкторами, способными значительно облегчить задачу переработки и утилизации пластических материалов.
Исследования проводятся не только в Арктике, но и на Байкале, где научные группы изучают биообрастания на различных типах пластика. Грибы и бактерии, обитающие в экстремальных условиях, могут обладать более эффективными ферментами, способными действовать даже при низких температурах.