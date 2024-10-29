Российские ученые нашли бактерии, дышащие «темным» кислородом и серой

Ученые нашли бактерии в подземных водах, взятых из скважины в Томской области. Особенностью этих микроорганизмов является способность дышать кислородом на большой глубине, где свет и фотосинтез отсутствуют. Исследователи обнаружили, что бактерии используют «темный» кислород, который создается другими микроорганизмами без участия растений.

Новое семейство бактерий, названное геохордами, способно не только к кислородному дыханию, но и может «переключаться» на дыхание серой и питаться водородом и угарным газом, что позволяет им выживать в экстремальных условиях. Молекулярные подписи этих бактерий также были найдены в отходах сельского хозяйства и на месторождениях с угарным газом.

Биотехнологическое значение геохорд заключается в том, что их клеточные оболочки содержат нанонити, способные передавать электроны. Это свойство можно использовать для создания микробных топливных элементов, которые перерабатывают органические отходы, такие как компост, в электричество, решая проблему утилизации мусора.