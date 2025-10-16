В России
Опубликовано 16 октября 2025, 21:49
Российские ученые нашли белок, восстанавливающий хрящ без рубцов

Лактоферрин стимулирует органотипическую регенерацию тканей
Специалисты Института регенеративной медицины Сеченовского университета изучают свойства природного белка лактоферрина, содержащегося в молоке и слезной жидкости. Исследования показывают его способность ускорять восстановление тканей без образования рубцов.
В ходе экспериментов на клеточных культурах было установлено, что лактоферрин повышает выживаемость клеток и стимулирует выработку основных компонентов здоровой хрящевой ткани. Наибольшие успехи достигнуты в исследованиях на животных моделях.

При введении белка в поврежденный хрящ ушной раковины наблюдалось не просто ускоренное заживление, а полноценное восстановление исходной структуры ткани. Через 60 дней в зоне повреждения формировались участки с высокой плотностью эластических волокон, а к 90-му дню дефект полностью замещался хрящевой тканью, неотличимой от здоровой.

Ушной хрящ представляет особый интерес для исследователей, поскольку является одной из немногих моделей у млекопитающих, где возможно наблюдать качественную регенерацию.