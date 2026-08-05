Российские ученые нашли биомаркеры опасной устойчивой к антибиотикам бактерии

Ученые разработали способ выращивания чистых культур микроорганизма в жидкой питательной среде с последующим анализом методом рамановской спектроскопии. При исследовании образцы, извлеченные с помощью сорбентов, облучаются лазером, после чего фиксируются особенности рассеивания света каждой молекулой, отметили в пресс-службе.

Метод позволил обнаружить биомаркеры, связанные с синтезом отдельных аминокислот, пигментных молекул и микроскопических пузырьков, участвующих в заражении и выработке токсинов. По мнению авторов работы, это позволит быстрее выявлять бактерию и изучать механизмы ее устойчивости к антибиотикам.