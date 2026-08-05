Российские ученые нашли биомаркеры опасной устойчивой к антибиотикам бактерии

Опубликовано 05 августа 2026, 16:541 мин.
Российские ученые нашли биомаркеры опасной устойчивой к антибиотикам бактерииОткрытие поможет ускорить диагностику инфекций
Российские ученые выявили соединения, которые позволяют обнаруживать бактерию Acinetobacter baumannii в тканях, а также в природных и искусственных средах. В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что открытие поможет создать более быстрые методы диагностики и ускорит поиск новых антибиотиков.
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Ученые разработали способ выращивания чистых культур микроорганизма в жидкой питательной среде с последующим анализом методом рамановской спектроскопии. При исследовании образцы, извлеченные с помощью сорбентов, облучаются лазером, после чего фиксируются особенности рассеивания света каждой молекулой, отметили в пресс-службе.
Метод позволил обнаружить биомаркеры, связанные с синтезом отдельных аминокислот, пигментных молекул и микроскопических пузырьков, участвующих в заражении и выработке токсинов. По мнению авторов работы, это позволит быстрее выявлять бактерию и изучать механизмы ее устойчивости к антибиотикам.