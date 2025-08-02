Российские ученые нашли древние останки китов на Земле Франца-Иосифа

Опубликовано 02 августа 2025, 13:491 мин.
Российские ученые нашли древние останки китов на Земле Франца-ИосифаНаходка поможет изучить изменения климата
Российские ученые обнаружили крупное скопление останков китов и тюленей на острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа. Находка была сделана во время экспедиции «Арктический плавучий университет» после отступления ледника.
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Как сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ), обнаруженные скелеты относятся к доиндустриальному периоду и представляют особую ценность для изучения изменений климата. Сохранность останков указывает на то, что животные погибли на этом месте и не были перемещены ледником или морем.
Ученые отобрали образцы костей китов, раковин моллюсков и древесного плавника для радиоуглеродного анализа. В дальнейшем планируется провести генетические исследования, чтобы определить виды китов, а также изучить морские раковины для понимания динамики уровня моря и климатических изменений в Арктике.