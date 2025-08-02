Российские ученые нашли древние останки китов на Земле Франца-Иосифа

Как сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ), обнаруженные скелеты относятся к доиндустриальному периоду и представляют особую ценность для изучения изменений климата. Сохранность останков указывает на то, что животные погибли на этом месте и не были перемещены ледником или морем.

Ученые отобрали образцы костей китов, раковин моллюсков и древесного плавника для радиоуглеродного анализа. В дальнейшем планируется провести генетические исследования, чтобы определить виды китов, а также изучить морские раковины для понимания динамики уровня моря и климатических изменений в Арктике.