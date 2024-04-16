Российские ученые нашли эффективный способ создания углеродных наноматериалов

Основная новизна метода заключается в использовании растворов кислот для обработки углеродных материалов. Этот способ оказался проще и более дешевым по сравнению с традиционными методами, такими как обработка газами или плазмой. Наиболее новым является метод обработки в растворе хромовых кислот, отметили в пресс-службе.

Полученные углеродные материалы могут использоваться как добавки к различным материалам, включая металлы, керамику и полимеры. Например, при добавлении к полипропилену они придают ему большую прочность и гибкость. Кроме того, благодаря своим свойствам электропроводности и чувствительности, они могут использоваться в сенсорах для обнаружения токсичных газов.