Российские ученые нашли эффективный способ создания углеродных наноматериалов

Опубликовано 16 апреля 2024, 15:26
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Российские ученые нашли эффективный способ создания углеродных наноматериаловС использованием окисления
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ сообщили, что российские ученые разработали новый метод получения нановолокнистых углеродных материалов, который обещает быть более экономичным и эффективным. Эти материалы находят применение в различных областях, включая электронику, сенсорику и даже 3D-печать.
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Основная новизна метода заключается в использовании растворов кислот для обработки углеродных материалов. Этот способ оказался проще и более дешевым по сравнению с традиционными методами, такими как обработка газами или плазмой. Наиболее новым является метод обработки в растворе хромовых кислот, отметили в пресс-службе.
Полученные углеродные материалы могут использоваться как добавки к различным материалам, включая металлы, керамику и полимеры. Например, при добавлении к полипропилену они придают ему большую прочность и гибкость. Кроме того, благодаря своим свойствам электропроводности и чувствительности, они могут использоваться в сенсорах для обнаружения токсичных газов.