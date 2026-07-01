Российские ученые нашли генетические маркеры ювенильной склеродермии

Ювенильная склеродермия относится к редким хроническим аутоиммунным болезням, которые возникают у детей. Она сопровождается воспалительными процессами, нарушением работы сосудов и изменением соединительной ткани. Существует локализованная форма, при которой поражаются отдельные участки кожи, и системная, затрагивающая внутренние органы.

В ходе исследования ученые изучили полиморфизм генов, участвующих в патогенезе болезни, и установили их связь с разными вариантами течения заболевания. Это позволяет лучше понимать механизмы развития патологии.

Следующим этапом станет анализ влияния выявленных генетических особенностей на эффективность терапии. Ученые рассматривают возможность использования этих данных для прогнозирования реакции пациентов на лечение и перехода к персонализированной медицине.