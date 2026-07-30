Российские ученые нашли генетический маркер для отбора жирномолочных коров

Опубликовано 30 июля 2026, 23:581 мин.
Российские ученые нашли генетический маркер для отбора жирномолочных коровИсследование джерсейской породы в Татарстане
В пресс-службе Казанского государственного аграрного университета сообщили, что ученые вуза обнаружили связь между вариантами гена пролактина и молочной продуктивностью коров джерсейской породы. Результаты исследования могут использоваться как дополнительный инструмент при отборе животных для разведения, особенно в производстве сыра и сливочного масла.
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Исследование провели на 87 коровах-первотелках из хозяйства Балтасинского района Татарстана. Образцы крови анализировали методом полимеразной цепной реакции. Рассматривались три генотипа гена пролактина: AA, AB и BB. Коровы с генотипом AB в среднем давали на 3,5% больше молока, чем животные с AA, отметили в пресс-службе.
У носителей генотипов AB и BB массовая доля жира была выше на 0,4 процентного пункта, а выход молочного жира превышал показатели AA более чем на 11%. У животных с BB также чаще отмечалось повышенное содержание белка, однако этот результат еще требует дополнительной проверки.