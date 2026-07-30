Российские ученые нашли генетический маркер для отбора жирномолочных коров

Исследование провели на 87 коровах-первотелках из хозяйства Балтасинского района Татарстана. Образцы крови анализировали методом полимеразной цепной реакции. Рассматривались три генотипа гена пролактина: AA, AB и BB. Коровы с генотипом AB в среднем давали на 3,5% больше молока, чем животные с AA, отметили в пресс-службе.

У носителей генотипов AB и BB массовая доля жира была выше на 0,4 процентного пункта, а выход молочного жира превышал показатели AA более чем на 11%. У животных с BB также чаще отмечалось повышенное содержание белка, однако этот результат еще требует дополнительной проверки.