Российские ученые нашли гены, которые спасут урожай сои

Соя является ключевым источником растительного белка и масла, но ежегодно шестая часть урожая теряется из-за болезней и неблагоприятных условий. Ученые исследовали дикие и культурные виды сои, чтобы понять, какие гены помогают растениям бороться с болезнями, такими как «ржавчина» (Phakopsora pachyrhizi) и «угольная гниль» (Macrophomina phaseolina).

Особое внимание уделили белкам WRKY, которые связывают ДНК и регулируют устойчивость к заболеваниям. Эти белки работают в комплексе с другими, отвечающими за транспорт питательных веществ, развитие клеточной стенки и реакцию на фитогормоны. Такое взаимодействие помогает растению эффективно противостоять стрессам.

Благодаря этим исследованиям ученые выявили 361 ген, связанных с устойчивостью к стрессу, причем у дикой и культурной сои они различались.