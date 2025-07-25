Российские ученые нашли гены, отвечающие за чувствительность к боли в спине

Исследование показало, что ключевую роль играют гены, связанные с нервной системой. Менее значимы те, что отвечают за состояние позвоночника и иммунитет. Это объясняет, почему при схожих проблемах с позвоночником одни люди страдают от сильной боли, а другие почти не замечают дискомфорта.

Ученые проанализировали данные британского биобанка, изучив около полумиллиона человек. Сначала они обнаружили всего три гена, но с помощью новых методов анализа выявили более десятка генетических вариантов, связанных с хронической болью — не только в спине, но и в суставах, голове, животе.

Полученные данные могут помочь в разработке методов прогнозирования. Узнав свой генотип, человек сможет оценить риск развития хронических болей.