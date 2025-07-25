Российские ученые нашли гены, отвечающие за чувствительность к боли в спине

Опубликовано 25 июля 2025, 12:481 мин.
Российские ученые нашли гены, отвечающие за чувствительность к боли в спинеГенетическая предрасположенность объясняет разную восприимчивость пациентов
В издание СО РАН «Наука в Сибири» сообщили, что генетики из Института цитологии и генетики СО РАН выяснили, почему люди по-разному чувствуют боль в спине. Оказалось, что восприимчивость к болевым ощущениям во многом зависит от наследственности.
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Исследование показало, что ключевую роль играют гены, связанные с нервной системой. Менее значимы те, что отвечают за состояние позвоночника и иммунитет. Это объясняет, почему при схожих проблемах с позвоночником одни люди страдают от сильной боли, а другие почти не замечают дискомфорта.
Ученые проанализировали данные британского биобанка, изучив около полумиллиона человек. Сначала они обнаружили всего три гена, но с помощью новых методов анализа выявили более десятка генетических вариантов, связанных с хронической болью — не только в спине, но и в суставах, голове, животе.
Полученные данные могут помочь в разработке методов прогнозирования. Узнав свой генотип, человек сможет оценить риск развития хронических болей.