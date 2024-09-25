Российские ученые нашли грибы, способные помочь в лечении рака

Опубликовано 25 сентября 2024, 17:161 мин.
Российские ученые нашли грибы, способные помочь в лечении ракаВ рамках исследования изучены четыре вида
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Уральского и Казанского федеральных университетов выяснили, что некоторые виды трутовых грибов можно использовать в комплексной терапии онкологических заболеваний. Эксперименты на мушках дрозофила показали, что грибы не повреждают здоровые клетки, а их биологически активные вещества могут снижать последствия химиотерапии.
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В ходе исследования биологи изучили экстракты четырёх видов грибов: Inonotus obliquus, Fomitopsis pinicola, Fomes fomentarius и Ganoderma applanatum. Выяснилось, что Fomes fomentarius обладает наименьшей генетической активностью по повреждению ДНК и может стать основой для противоопухолевых препаратов, отметили в ведомстве.
Грибы широко применяются в медицине Китая и Кореи, однако в России их использование только начинает изучаться. Ученые считают, что эти виды могут стать важным элементом комплексного лечения рака, предлагая новый подход к терапии.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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