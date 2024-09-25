Российские ученые нашли грибы, способные помочь в лечении рака

В ходе исследования биологи изучили экстракты четырёх видов грибов: Inonotus obliquus, Fomitopsis pinicola, Fomes fomentarius и Ganoderma applanatum. Выяснилось, что Fomes fomentarius обладает наименьшей генетической активностью по повреждению ДНК и может стать основой для противоопухолевых препаратов, отметили в ведомстве.

Грибы широко применяются в медицине Китая и Кореи, однако в России их использование только начинает изучаться. Ученые считают, что эти виды могут стать важным элементом комплексного лечения рака, предлагая новый подход к терапии.