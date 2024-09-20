Российские ученые нашли «ключ» к созданию новых материалов

Опубликовано 20 сентября 2024, 14:221 мин.
Российские ученые нашли «ключ» к созданию новых материаловС заданными свойствами
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые сделали важное открытие в области неорганической химии, найдя «ключ» к полиоксометаллатам (ПОМ) — сложным молекулам, состоящим из атомов кислорода и переходных металлов. Это открытие дает новые возможности для создания материалов с заданными свойствами, включая новые типы сенсоров.
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Один из авторов исследования, почетный профессор СПбГУ, академик РАН Вадим Кукушкин сообщил, что команда ученых из СПбГУ и Томского политехнического университета применили концепцию «ключ-замок», разработанную Эмилем Фишером в XIX веке, для объяснения избирательного взаимодействия катионов иодония с анионом ПОМ. В результате было обнаружено, что этот анион проявляет избирательность во взаимодействии с определённым изомером катиона, что открывает путь к созданию новых катализаторов и материалов, отметили в пресс-службе.
Особое внимание ученые уделили галогенным связям, которые становятся всё более актуальными в науке.