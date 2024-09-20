Российские ученые нашли «ключ» к созданию новых материалов

Один из авторов исследования, почетный профессор СПбГУ, академик РАН Вадим Кукушкин сообщил, что команда ученых из СПбГУ и Томского политехнического университета применили концепцию «ключ-замок», разработанную Эмилем Фишером в XIX веке, для объяснения избирательного взаимодействия катионов иодония с анионом ПОМ. В результате было обнаружено, что этот анион проявляет избирательность во взаимодействии с определённым изомером катиона, что открывает путь к созданию новых катализаторов и материалов, отметили в пресс-службе.

Особое внимание ученые уделили галогенным связям, которые становятся всё более актуальными в науке.