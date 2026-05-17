Опубликовано 17 мая 2026, 15:55
Российские ученые нашли лучшие способы получения косметики из водорослей и грязи

Исследование провели в КамГУ и АлтГТУ
Специалисты Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга совместно с учеными Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова изучили способы извлечения биологически активных веществ из бурой водоросли Hedophyllum bongardianum и лечебных грязей озера Утиное. Информацией делится ТАСС.
«Ученые установили, какие растворители наиболее эффективно извлекают биологически активные вещества из бурой водоросли <...> Результаты позволяют производителям натуральной косметики разрабатывать продукты с доказанным составом, а не ориентироваться на присутствие природного сырья как такового», — сообщили в пресс-службе

Эксперты также выяснили, что система «этанол — вазелиновое масло» подходит для производства антивозрастных кремов и сывороток. После испарения спирта в масле сохраняются полисахариды, ламинарин, фукоидан и антиоксидант фукоксантин. Для солнцезащитных и антицеллюлитных средств оптимальными (при нагреве до 80 градусов) признаны водные экстракты, поскольку они лучше удерживают йодсодержащие соединения.

Для создания гелей и тоников исследователи рекомендовали экстрагенты на основе глицерина и пропиленгликоля.