Российские ученые нашли лучшие способы получения косметики из водорослей и грязи

«Ученые установили, какие растворители наиболее эффективно извлекают биологически активные вещества из бурой водоросли <...> Результаты позволяют производителям натуральной косметики разрабатывать продукты с доказанным составом, а не ориентироваться на присутствие природного сырья как такового», — сообщили в пресс-службе

Эксперты также выяснили, что система «этанол — вазелиновое масло» подходит для производства антивозрастных кремов и сывороток. После испарения спирта в масле сохраняются полисахариды, ламинарин, фукоидан и антиоксидант фукоксантин. Для солнцезащитных и антицеллюлитных средств оптимальными (при нагреве до 80 градусов) признаны водные экстракты, поскольку они лучше удерживают йодсодержащие соединения.

Для создания гелей и тоников исследователи рекомендовали экстрагенты на основе глицерина и пропиленгликоля.