Российские ученые нашли микробов, похожих на древнейшего предка

Специалисты из центра совместно с геологами МГУ изучили воду из пяти глубоких скважин, расположенных в районе Ессентуков. Пробы взяли с глубины около километра. Анализ показал, что в самом глубоком водоносном горизонте обитают бактерии, способ питания которых схож с LUCA, существовавшим более 3,4 миллиарда лет назад.

Ученые считают, что уникальные геологические и гидрохимические условия Ессентукского месторождения позволяют моделировать экосистемы, характерные для самых ранних этапов развития жизни на Земле. Подземные микроорганизмы, эволюция которых происходит крайне медленно из-за отсутствия воздействия внешних факторов, сохранили черты древних обитателей планеты.

Особенно интересным открытием стала ацетогенная бактерия Aceticella autotrophica. Она, как и LUCA, получает энергию, перерабатывая углекислый газ и водород. Ученые также отметили, что разнообразие организмов зависит от глубины водоносных горизонтов.

Воды этого региона относятся к геологическим периодам верхней юры и мела, то есть их возраст сопоставим с эпохой динозавров. Однако открытие микробных сообществ позволяет заглянуть еще глубже в прошлое Земли, подчеркнули ученые.