В России
12:38, 03 ноября 2023
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Российские ученые нашли микропластик в подземных водах

В разных регионах страны

Ученые из Московского государственного университета провели исследование подземных вод в разных регионах России, сосредотачиваясь на выявлении микропластика в этой среде. Микропластик – это крошечные фрагменты пластиковых отходов, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, пишет Наука.рф.

Российские ученые нашли микропластик в подземных водах

© Ferra.ru

Ученые использовали специальные фильтрационные установки для сбора образцов подземных вод из различных скважин. Затем они разработали методику извлечения микропластика из воды и проанализировали эти частицы с использованием микроскопии и спектрометрии.

Результаты исследования показали, что подземные воды в регионах Звенигородской биологической станции и Андреевского месторождения в Калужской области содержат высокие концентрации вторичного микропластика, который образуется в результате разложения крупных пластиковых отходов. Например, в Андреевском месторождении было обнаружено около 2300 частиц микропластика на кубический метр, а в Звенигороде – около 1850 частиц на кубический метр.

Исследование проводилось под руководством доцента Елены Александровны Филимоновой и старшего научного сотрудника Александры Евгеньевны Преображенской.

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