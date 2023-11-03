Российские ученые нашли микропластик в подземных водах

Ученые использовали специальные фильтрационные установки для сбора образцов подземных вод из различных скважин. Затем они разработали методику извлечения микропластика из воды и проанализировали эти частицы с использованием микроскопии и спектрометрии.

Результаты исследования показали, что подземные воды в регионах Звенигородской биологической станции и Андреевского месторождения в Калужской области содержат высокие концентрации вторичного микропластика, который образуется в результате разложения крупных пластиковых отходов. Например, в Андреевском месторождении было обнаружено около 2300 частиц микропластика на кубический метр, а в Звенигороде – около 1850 частиц на кубический метр.

Исследование проводилось под руководством доцента Елены Александровны Филимоновой и старшего научного сотрудника Александры Евгеньевны Преображенской.