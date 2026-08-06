Российские ученые нашли молекулу РНК, замедляющую рост остеосаркомы

Ученые сравнили образцы опухолей 82 пациентов с агрессивными и более легкими формами болезни. Оказалось, что активность miR-16−1−3p снижена у тяжелых пациентов. Важно, что эффект достигается за счет так называемой пассажирской цепи, которая раньше считалась неактивной.

Открытие меняет представления о работе микроРНК и открывает путь к созданию рукотворных молекул, которые смогут подавлять рост опухолей и повышать эффективность терапии. Это дает надежду на разработку новых методов лечения остеосаркомы в будущем, отметили в Центре.