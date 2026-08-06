Российские ученые нашли молекулу РНК, замедляющую рост остеосаркомы

Опубликовано 06 августа 2026, 16:531 мин.
Российские ученые нашли молекулу РНК, замедляющую рост остеосаркомыОткрытие может помочь в разработке новых методов лечения
Российские ученые обнаружили, что короткая молекула РНК miR-16−1−3p способна замедлять рост остеосаркомы. Она подавляет работу генов, которые помогают раковым клеткам делиться и выживать. В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что в экспериментах повышение концентрации этой РНК снижало деление клеток, их миграцию и делало их более чувствительными к химиотерапии цисплатином.
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Ученые сравнили образцы опухолей 82 пациентов с агрессивными и более легкими формами болезни. Оказалось, что активность miR-16−1−3p снижена у тяжелых пациентов. Важно, что эффект достигается за счет так называемой пассажирской цепи, которая раньше считалась неактивной.
Открытие меняет представления о работе микроРНК и открывает путь к созданию рукотворных молекул, которые смогут подавлять рост опухолей и повышать эффективность терапии. Это дает надежду на разработку новых методов лечения остеосаркомы в будущем, отметили в Центре.