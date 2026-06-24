Российские ученые нашли мутацию гена PLAU, вызывающую симптомы аутизма у мышей

Опубликовано 24 июня 2026, 14:151 мин.
Российские ученые нашли мутацию гена PLAU, вызывающую симптомы аутизма у мышейМодель поможет изучать новые методы лечения
Российские ученые обнаружили изменение в гене PLAU, которое приводит к появлению у мышей признаков, похожих на расстройства аутистического спектра. Открытие может использоваться для изучения механизмов таких нарушений и проверки новых методов терапии.
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В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) отметили, что изменение одной генетической «буквы» повлияло на поведение грызунов. Они стали меньше взаимодействовать с другими мышами, чаще проявляли тревожность и повторяющиеся действия. Также у животных изменилась структура соматосенсорной коры, связанной с обработкой зрительных, звуковых и тактильных сигналов.
По словам доцента МГУ имени Ломоносова Максима Карагяура, новая модель поможет исследовать работу мозга на клеточном уровне и оценивать возможные подходы к коррекции наследственных форм расстройств аутистического спектра.