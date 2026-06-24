Российские ученые нашли мутацию гена PLAU, вызывающую симптомы аутизма у мышей

В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) отметили, что изменение одной генетической «буквы» повлияло на поведение грызунов. Они стали меньше взаимодействовать с другими мышами, чаще проявляли тревожность и повторяющиеся действия. Также у животных изменилась структура соматосенсорной коры, связанной с обработкой зрительных, звуковых и тактильных сигналов.

По словам доцента МГУ имени Ломоносова Максима Карагяура, новая модель поможет исследовать работу мозга на клеточном уровне и оценивать возможные подходы к коррекции наследственных форм расстройств аутистического спектра.