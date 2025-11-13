Российские ученые нашли необычный способ борьбы с боязнью стоматологов

В эксперименте добровольцы находились в стоматологическом кресле и вдыхали различные ароматы в течение пяти минут. Ученые фиксировали электроэнцефалограмму, электрокардиограмму и субъективные оценки тревожности по специальной шкале.

Результаты показали, что лаванда уменьшала субъективное чувство страха, но почти не влияла на физиологические показатели. Аромат африканского камня, напротив, вызывал изменения в активности мозга и вариабельности сердечного ритма, хотя не снижал осознанную тревогу. Руководитель проекта Михаил Лебедев отметил перспективу создания терапевтических запахов с помощью искусственного интеллекта.