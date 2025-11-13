Российские ученые нашли необычный способ борьбы с боязнью стоматологов

Опубликовано 13 ноября 2025, 23:371 мин.
Российские ученые нашли необычный способ борьбы с боязнью стоматологовС помощью ароматов
Специалисты Центра искусственного интеллекта МГУ совместно совместно с коллегами из Российского университета дружбы народов, Сколтеха и РГПУ имени Герцена изучают влияние ароматов на снижение тревожности у пациентов стоматологов. В исследовании использовались запахи лаванды и африканского камня хиросцеума.
В эксперименте добровольцы находились в стоматологическом кресле и вдыхали различные ароматы в течение пяти минут. Ученые фиксировали электроэнцефалограмму, электрокардиограмму и субъективные оценки тревожности по специальной шкале.
Результаты показали, что лаванда уменьшала субъективное чувство страха, но почти не влияла на физиологические показатели. Аромат африканского камня, напротив, вызывал изменения в активности мозга и вариабельности сердечного ритма, хотя не снижал осознанную тревогу. Руководитель проекта Михаил Лебедев отметил перспективу создания терапевтических запахов с помощью искусственного интеллекта.