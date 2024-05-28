Российские ученые нашли новую причину атеросклероза

Ранее известно было, что атеросклероз, проявляющийся в отложении холестерина на стенках сосудов, связан с наследственным заболеванием — семейной гиперхолестеринемией. Это заболевание чаще всего связано с нарушениями в работе гена рецепторов ЛПНП.

Исследователи обнаружили, что дефекты в этом гене негативно влияют на эндотелиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов. Это дает новые перспективы для подбора эффективной терапии гиперхолестеринемии, которая сейчас приносит успех только в небольшом проценте случаев, отметили в пресс-службе.