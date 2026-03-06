Российские ученые нашли новые сбои в белках, связанные с болезнью Альцгеймера

В ходе работы специалисты расшифровали структуру пептидов в нейронах и сравнили ее с эталонными аминокислотными последовательностями, закодированными в генах. Анализ показал, что при болезни Альцгеймера возникают сбои в сборке белков, из-за которых некоторые аминокислоты заменяются на другие.

Одним из наиболее заметных изменений стала замена гистидина на глутамин или тирозин. У пациентов с заболеванием переход гистидина в глутамин встречался примерно в два раза чаще, чем в контрольной группе. Эти нарушения обнаружены в белках, отвечающих за передачу сигналов между нейронами, работу ионных насосов и навигацию нервных отростков, отметили в пресс-службе.