Российские ученые нашли новые сбои в белках, связанные с болезнью Альцгеймера

Опубликовано 06 марта 2026, 22:591 мин.
Российские ученые нашли новые сбои в белках, связанные с болезнью АльцгеймераИсследованы ткани мозга 500 человек
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские ученые совместно с коллегами из Китая обнаружили изменения в процессе сборки белков в нейронах, которые связаны с развитием болезни Альцгеймера. Ученые проанализировали образцы тканей мозга 500 человек, включая пациентов с этим заболеванием, а также здоровых молодых и пожилых людей.
В ходе работы специалисты расшифровали структуру пептидов в нейронах и сравнили ее с эталонными аминокислотными последовательностями, закодированными в генах. Анализ показал, что при болезни Альцгеймера возникают сбои в сборке белков, из-за которых некоторые аминокислоты заменяются на другие.
Одним из наиболее заметных изменений стала замена гистидина на глутамин или тирозин. У пациентов с заболеванием переход гистидина в глутамин встречался примерно в два раза чаще, чем в контрольной группе. Эти нарушения обнаружены в белках, отвечающих за передачу сигналов между нейронами, работу ионных насосов и навигацию нервных отростков, отметили в пресс-службе.