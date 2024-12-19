Российские ученые нашли новый антибиотик, способный победить бактерии

Названные румицидинами, эти пептиды синтезируются в организмах животных для защиты от бактериальных инфекций и уже доказали свою эффективность в ходе эволюции. Пептиды состоят из 30 аминокислот и нарушают работу рибосомы — молекулярного комплекса, который синтезирует белки в клетке. Это приводит к механическому блокированию бактериальной рибосомы, что препятствует синтезу новых белков и, как следствие, приводит к гибели бактерий.

По словам старшего научного сотрудника Отделения молекулярной и радиационной биофизики НИЦ «Курчатовский институт» Елены Полессковой, румицидин не только мешает работе рибосомы, но и нарушает сам процесс синтеза белков, который необходим для жизнедеятельности клетки. Это дает новые перспективы для разработки антибиотиков, более мощных и эффективных, чем те, что используются сегодня.