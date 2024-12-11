Российские ученые нашли новый бактериофаг в Арктике

Заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Артемий Гончаров сообщил, что бактериофаг Escherichia coli flora2c был отнесен к новому виду рода Justusliebigvirus. Этот вирус эффективен против кишечной палочки (Escherichia coli) и может стать перспективным компонентом препаратов для фаготерапии, особенно в лечении инфекций мочевыводящих путей.

Открытие подтверждает гипотезу о том, что экосистемы высокоширотной Арктики, связанные с птичьими базарами, могут быть важным ресурсом для поиска новых бактериофагов. Эти вирусы могут стать основой для создания антибактериальных препаратов, эффективно борющихся с инфекциями, которые трудно лечить традиционными антибиотиками.