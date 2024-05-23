Российские ученые нашли новый метод увеличения урожайности растений

Эксперты обнаружили, что бактерии Nocardia mangyaensis, обитающие в горных породах, имеют уникальную способность поглощать ионы железа из почвы и передавать их растениям. Ученые считают, что эти бактерии могут стать основой для создания биоудобрений, добавили в пресс-службе.

Анализ структуры генома Nocardia mangyaensis показал, что эти микробы вырабатывают разнообразные полезные молекулы, способствующие улучшению поглощения микроэлементов и борьбе с болезнями растений. Внесение биоудобрений на основе этих бактерий в почву может повысить продуктивность сельскохозяйственных культур и снизить потери урожая.