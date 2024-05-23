Российские ученые нашли новый метод увеличения урожайности растений

Опубликовано 23 мая 2024, 20:08
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Российские ученые нашли новый метод увеличения урожайности растенийС помощью микробов
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские ученые выявили потенциал использования бактерий вида Nocardia mangyaensis для создания биоудобрений, способствующих лучшему поглощению микроэлементов сельскохозяйственными культурами. Это открытие может помочь увеличить урожайность и устойчивость растений к стрессорам.
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Эксперты обнаружили, что бактерии Nocardia mangyaensis, обитающие в горных породах, имеют уникальную способность поглощать ионы железа из почвы и передавать их растениям. Ученые считают, что эти бактерии могут стать основой для создания биоудобрений, добавили в пресс-службе.
Анализ структуры генома Nocardia mangyaensis показал, что эти микробы вырабатывают разнообразные полезные молекулы, способствующие улучшению поглощения микроэлементов и борьбе с болезнями растений. Внесение биоудобрений на основе этих бактерий в почву может повысить продуктивность сельскохозяйственных культур и снизить потери урожая.