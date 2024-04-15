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В России
Опубликовано 15 апреля 2024, 20:39
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Российские ученые нашли новый микроорганизм в Черном море

Он получил название в честь братьев-фантастов Стругацких
Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН обнаружили ранее неизвестный науке микроорганизм в Черном море. Организм получил название Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii в честь братьев-фантастов Стругацких.
Российские ученые нашли новый микроорганизм в Черном море

© Ferra.ru

Этот микроорганизм может стать объектом интереса для промышленности. Он может быть использован для производства сквалена, важного углеводорода, используемого в производстве средств личной гигиены и медицинских препаратов, включая вакцины.

В настоящее время основным источником сквалена является печень акулы, что является проблемой с точки зрения сохранения биоразнообразия и экологической устойчивости. Однако, обнаруженный микроорганизм может стать более устойчивой и экологически безопасной альтернативой для производства сквалена.

Институт сообщает, что этот микроорганизм легко культивируется в лабораторных условиях, что значительно удешевляет его производство и делает его привлекательным объектом для дальнейших исследований и применения в промышленности.