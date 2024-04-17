Российские ученые нашли новый подход к лечению рака

По словам исследователей, новые вещества прошли успешные испытания на наиболее агрессивных формах рака, с которыми традиционные лекарства не справляются. Представленные результаты публикации в Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters дают надежду на создание новых, более эффективных препаратов для лечения рака.

Специалисты подчеркивают, что полученные соединения показали себя весьма перспективными, поскольку обладают не только высокой противораковой активностью, но и сниженной токсичностью для здоровых клеток. Это открывает новые возможности для лечения даже самых опасных форм рака, включая опухоли мозга, без серьезных побочных эффектов.

Ученые намерены продолжить исследования в этом направлении и разработать еще более эффективные молекулярные структуры, которые будут адаптированы к конкретным видам рака и индивидуальным особенностям пациентов.