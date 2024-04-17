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В России
Опубликовано 17 апреля 2024, 10:37
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Российские ученые нашли новый подход к лечению рака

Были разработаны новые вещества
Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) совместно с международным научным коллективом разработал новые вещества с высокой противораковой активностью. Полученные соединения обладают уникальной способностью превращать раковые клетки в здоровые ткани организма. Ученые сообщают, что эти соединения значительно менее токсичны и более биодоступны, чем многие существующие препараты.
Российские ученые нашли новый подход к лечению рака

© Ferra.ru

По словам исследователей, новые вещества прошли успешные испытания на наиболее агрессивных формах рака, с которыми традиционные лекарства не справляются. Представленные результаты публикации в Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters дают надежду на создание новых, более эффективных препаратов для лечения рака.

Специалисты подчеркивают, что полученные соединения показали себя весьма перспективными, поскольку обладают не только высокой противораковой активностью, но и сниженной токсичностью для здоровых клеток. Это открывает новые возможности для лечения даже самых опасных форм рака, включая опухоли мозга, без серьезных побочных эффектов.

Ученые намерены продолжить исследования в этом направлении и разработать еще более эффективные молекулярные структуры, которые будут адаптированы к конкретным видам рака и индивидуальным особенностям пациентов.