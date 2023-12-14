Российские ученые нашли новый подход к замедлению старения

Директор Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Денис Бабков сообщил, что новые препараты направлены на предотвращение накопления токсичных веществ в организме, вызывающих ускоренное старение. Они могут предотвратить развитие сердечно-сосудистых болезней и замедлить прогрессирование заболеваний нервной системы, таких как болезнь Альцгеймера.

Полученные соединения успешно прошли проверку на животных, и ученые готовятся к клиническим испытаниям одной из молекул. Этот новый подход представляет перспективный путь к снижению социальных и медицинских последствий болезней, связанных со старением.