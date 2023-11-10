Российские ученые нашли новый способ лечения опухоли мозга

Соединение может подавлять агрессивность нейробластомы

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова добились значительного успеха в борьбе с нейробластомой, злокачественным заболеванием нервной системы. В ходе исследования они выявили, что соединение под названием солоксолон метил может подавлять действие гормона, усиливающего агрессивность этой опухоли, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службу института.