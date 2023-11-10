Российские ученые нашли новый способ лечения опухоли мозга

Российские ученые нашли новый способ лечения опухоли мозгаСоединение может подавлять агрессивность нейробластомы
Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова добились значительного успеха в борьбе с нейробластомой, злокачественным заболеванием нервной системы. В ходе исследования они выявили, что соединение под названием солоксолон метил может подавлять действие гормона, усиливающего агрессивность этой опухоли, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службу института.
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Солоксолон метил эффективно блокирует способность лептина, гормона, повышающего агрессивность нейробластомы. Молекулярное моделирование и эксперименты подтвердили, что данное соединение взаимодействует с белками, ответственными за передачу сигнала от лептина к опухолевым клеткам.
Андрей Марков, старший научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот, отметил, что солоксолон метил может стать перспективным средством противоопухолевой терапии, блокируя взаимосвязь "метаболические расстройства - злокачественный рост".