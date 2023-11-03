Российские ученые нашли обитаемую планету возле ближайшей к Земле звезды

Российские ученые нашли обитаемую планету возле ближайшей к Земле звездыВ зоне, где условия могут быть благоприятными для существования жизни
Ведущий научный сотрудник лаборатории термодинамики и математического моделирования природных процессов Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук Сергей Ипатов рассказал, что в звездной системе Проксима Центавра одна из трех планет может иметь пригодные условия для жизни, пишет ТАСС.
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Эксперты из Института геохимии и аналитической химии Российской академии наук провели анализ водности трех планет Проксима Центавра и выяснили, что планета B находится в зоне, где условия могут быть благоприятными для существования жизни. Оценки ученых показали, что эта планета могла получить значительное количество воды, сравнимое с объемом воды в океанах Земли, добавил Сергей Ипатов.
Исследователи отметили, что звезда Проксима Центавра имеет массу примерно в 10 раз меньшую, чем у нашего Солнца. Планета B находится ближе к своей звезде, чем линия льда, и ее масса немного превышает массу Земли. Доставка воды на эту планету могла происходить из ближайших областей, включая окрестности орбиты планеты C.