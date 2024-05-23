Российские ученые нашли перспективный препарат в борьбе с туберкулезом

По мнению специалистов, новое соединение не только борется с самим туберкулезом, но также может успешно лечить сопутствующие инфекции, вызванные микобактериями. Существующие лекарства, такие как «Изониазид» и «Рифампицин», становятся менее эффективными из-за резистентности бактерий к ним.

Борьба с туберкулезом осложняется появлением антибиотикорезистентных штаммов, что снижает эффективность терапии и требует увеличения дозы лекарств. Разработка новых препаратов становится необходимостью для преодоления этой проблемы.