Российские ученые нашли перспективный препарат в борьбе с туберкулезом

Опубликовано 23 мая 2024, 20:23
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Российские ученые нашли перспективный препарат в борьбе с туберкулезомИ сопутствующими заболеваниями
Ученые из Уральского федерального университета сообщили о получении молекулы, которая может стать основой для нового препарата против туберкулеза. Это соединение показало способность подавлять рост бактерий, вызывающих эту опасную инфекцию.
По мнению специалистов, новое соединение не только борется с самим туберкулезом, но также может успешно лечить сопутствующие инфекции, вызванные микобактериями. Существующие лекарства, такие как «Изониазид» и «Рифампицин», становятся менее эффективными из-за резистентности бактерий к ним.
Борьба с туберкулезом осложняется появлением антибиотикорезистентных штаммов, что снижает эффективность терапии и требует увеличения дозы лекарств. Разработка новых препаратов становится необходимостью для преодоления этой проблемы.