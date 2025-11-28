Российские ученые нашли положительное влияние космоса на репродукцию

Исследования проводились на Международной космической станции и биоспутнике «Бион-М» № 2. По словам заведующей лабораторией Ирины Огневой, некоторые эффекты могут найти применение во вспомогательных репродуктивных технологиях на Земле.

Эксперимент будет продолжен с 27 ноября по 9 декабря на МКС. На станцию отправили 12-е и 13-е поколения мух. Планируется получить их потомство — 14-е поколение, которое вернет на Землю корабль «Союз МС-27». Ученые особо отмечают растущий интерес к изучению передачи эпигенетической информации между поколениями в условиях космоса, отметила Огнева.