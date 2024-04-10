Российские ученые нашли причину погодных аномалий в Сибири

Волны Россби — это гигантские атмосферные волны, которые простираются на тысячи километров и действуют как «хореографы» погоды, направляя движение штормов и меняя погодные условия.

Из-за потепления в Арктике эти волны стали меняться: их амплитуда увеличивается, а блокирования происходят чаще. Это приводит к тому, что погода в Сибири становится более экстремальной: летом — обильные осадки, а зимой — холода.

На севере Сибири наблюдаются противоположные явления: летом — жарко и сухо, что увеличивает риск лесных пожаров, а зимой — парадоксально теплая погода.

Ученые отмечают, что в ближайшие годы нас ждет еще больше погодных аномалий: засухи, проливные дожди, пожары и наводнения. Чтобы смягчить эти последствия, необходимо разрабатывать более точные методы прогнозирования погоды и лучше понимать динамику атмосферных явлений.