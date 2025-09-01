Россйиские ученые нашли способ блокировать гибель иммунных клеток

Как сообщила одна из авторов работы Мария Юрканова, изучение ферроптоза особенно актуально для иммуноонкологической терапии. Это явление активно исследуется в различных областях медицины — от болезни Альцгеймера до рака носоглотки.

Ученые установили, что ключевую роль в блокировке ферроптоза играют доноры оксида азота — соединения, которые постепенно высвобождают эту биологически активную молекулу. Исследование показало, что только длительное воздействие оксида азота эффективно предотвращает накопление липидных перекисей, являющихся главным признаком ферроптоза.

Другим важным открытием стала способность аутологичной сыворотки — собственной сыворотки крови пациента — полностью блокировать гибель клеток. Это создает условия, максимально приближенные к естественной среде организма.

Полученные результаты открывают перспективы для разработки новых терапевтических стратегий в иммуноонкологии и лечении воспалительных заболеваний.