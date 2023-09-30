Российские ученые нашли способ борьбы с инфекциями рыб

Российские ученые нашли способ борьбы с инфекциями рыбС помощью папоротника
Ученые из Балтийского Федерального Университета им. И. Канта совместно с коллегами из Малайзии нашли способ борьбы с бактериальными инфекциями и паразитами у рыб, которые выращиваются в искусственных водоемах, пишет Наука.рф.
© Ferra
Зараженные рыбы могут привести к ощутимому ущербу рыбных хозяйств.
Ученые провели исследование полезных свойств папоротника, в итоге оказалось, что экстракт папоротника может бороться с инфекциями и паразитами у рыб. Благодаря чему, папоротник экологичен и более эффективен других средств, он убивает паразитов в радиусе 19 мм, в то время, когда химикаты убивают паразитов только в радиусе 8 мм.
Папоротник эффективен за счет веществ в его составе, ученые исследовали уже 118 веществ в его экстракте.
Результаты исследования весьма многообещающи и свидетельствуют о потенциале водного экстракта папоротника против Vibrio и пиявок. Анализ позволил выявить 118 соединений, среди которых есть много метаболитов с антибактериальной и антипаразитарной активностью, например, коричная кислота и никотинамид. Полученные результаты позволяют предположить, что водный экстракт папоротника может быть использован в качестве природной альтернативы для борьбы с инфекциями в системах аквакультуры. Очевидно, что водный экстракт папоротника — это перспективный функциональный продукт для рыбоводства или аквакультуры.