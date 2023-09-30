Российские ученые нашли способ борьбы с инфекциями рыб

Зараженные рыбы могут привести к ощутимому ущербу рыбных хозяйств.

Ученые провели исследование полезных свойств папоротника, в итоге оказалось, что экстракт папоротника может бороться с инфекциями и паразитами у рыб. Благодаря чему, папоротник экологичен и более эффективен других средств, он убивает паразитов в радиусе 19 мм, в то время, когда химикаты убивают паразитов только в радиусе 8 мм.

Папоротник эффективен за счет веществ в его составе, ученые исследовали уже 118 веществ в его экстракте.