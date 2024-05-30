Российские ученые нашли способ извлечения гелия из природного газа

Опубликовано 30 мая 2024, 19:24
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Российские ученые нашли способ извлечения гелия из природного газаБыл проведен скрининг более 10 тыс. вариантов
В пресс-службе Федерального исследовательского центра «Институт катализа СО РАН» сообщили, что ученые провели исследования, направленные на разработку эффективных методов добычи гелия из природного газа. Они определили параметры для его извлечения. Гелий широко используется в промышленности, включая авиа- и ракетостроение, электронику и производство полупроводников.
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По данным ученых, гелий составляет второй по распространенности газ во Вселенной, однако его концентрация в атмосфере Земли крайне низка. Мировая добыча гелия в 2023 году составила 170 млн кубометров, в том числе 8 млн приходится на Россию.
Ученые провели скрининг более 10 тыс. вариантов металл-органических координационных полимеров (МОКП), чтобы выявить оптимальные материалы для извлечения гелия из газовых смесей. Они определили шесть структурных параметров, которые влияют на эффективность материала в процессе газоразделения.