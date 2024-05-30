Российские ученые нашли способ извлечения гелия из природного газа

По данным ученых, гелий составляет второй по распространенности газ во Вселенной, однако его концентрация в атмосфере Земли крайне низка. Мировая добыча гелия в 2023 году составила 170 млн кубометров, в том числе 8 млн приходится на Россию.

Ученые провели скрининг более 10 тыс. вариантов металл-органических координационных полимеров (МОКП), чтобы выявить оптимальные материалы для извлечения гелия из газовых смесей. Они определили шесть структурных параметров, которые влияют на эффективность материала в процессе газоразделения.