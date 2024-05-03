Российские ученые нашли способ определять неизлечимый рак

Опубликовано 03 мая 2024, 20:26
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Российские ученые нашли способ определять неизлечимый ракБыли найдены маркеры
Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разработали метод, позволяющий выявлять раковые опухоли, устойчивые к химио- и лучевой терапии. Это поможет врачам своевременно направлять пациентов на операцию и сократить случаи неэффективного лечения.
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В рамках программы Минобрнауки РФ «Приоритет 2030» ученые КубГМУ изучили рак молочной железы и плоскоклеточный рак ротоглотки. Они обнаружили на клетках опухолей специфические маркеры, по которым можно с точностью определить, будет ли эффективна консервативная терапия.
На следующем этапе ученые планируют создать «калькулятор», который поможет врачам подбирать оптимальное лечение для каждого пациента. Достаточно будет ввести данные, полученные при биопсии, чтобы узнать, нужна ли операция или можно начать химио- или лучевую терапию.