Российские ученые нашли способ определять неизлечимый рак

В рамках программы Минобрнауки РФ «Приоритет 2030» ученые КубГМУ изучили рак молочной железы и плоскоклеточный рак ротоглотки. Они обнаружили на клетках опухолей специфические маркеры, по которым можно с точностью определить, будет ли эффективна консервативная терапия.

На следующем этапе ученые планируют создать «калькулятор», который поможет врачам подбирать оптимальное лечение для каждого пациента. Достаточно будет ввести данные, полученные при биопсии, чтобы узнать, нужна ли операция или можно начать химио- или лучевую терапию.