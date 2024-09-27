Российские ученые нашли способ переработки пластика с помощью моли

Продукты жизнедеятельности насекомых могут быть использованы в медицине, косметологии и сельском хозяйстве. Главная инновация проекта — создание искусственной линии моли, способной более эффективно перерабатывать пластик. Специалисты НГТУ разработали технологию разведения, которая позволяет вывести нужное поколение насекомых за пять генераций, отметили в пресс-службе вуза.

Сегодня самый распространенный способ утилизации пластика в России — сжигание, однако он выделяет вредные газы. Разведение моли предлагает экологичную и дешёвую альтернативу, добавили в пресс-службе.