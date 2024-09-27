Российские ученые нашли способ переработки пластика с помощью моли

Опубликовано 27 сентября 2024, 12:391 мин.
Российские ученые нашли способ переработки пластика с помощью молиОни за 10 дней могут переработать до 4 кг
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали новую технологию утилизации не перерабатываемого пластика с помощью восковой моли. 200 личинок этой моли за 10 дней могут переработать до 4 кг пластика.
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Продукты жизнедеятельности насекомых могут быть использованы в медицине, косметологии и сельском хозяйстве. Главная инновация проекта — создание искусственной линии моли, способной более эффективно перерабатывать пластик. Специалисты НГТУ разработали технологию разведения, которая позволяет вывести нужное поколение насекомых за пять генераций, отметили в пресс-службе вуза.
Сегодня самый распространенный способ утилизации пластика в России — сжигание, однако он выделяет вредные газы. Разведение моли предлагает экологичную и дешёвую альтернативу, добавили в пресс-службе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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