Российские ученые нашли способ подавления роста раковых опухолей

Их исследования показали, что эти частицы могут подавлять рост злокачественных опухолей, а также доставлять специальные препараты внутрь клеток, увеличивая эффективность лечения и уменьшая побочные эффекты.

В пресс-службе отметили, что эти нанополимеры, известные как молекулярно-импринтированные полимеры (МИП), содержат отпечатки биомолекул и могут связываться с молекулами, аналогично тому, как антитела связываются с рецепторами антигенов.

Исследование показало, что нанополимеры могут проникать внутрь клеток, закрепляясь на их поверхности. Это открывает новые перспективы, позволяя ученым мишенировать онкогены, скрытые внутри клеток.

В ходе одного из экспериментов ученые использовали нанополимеры для взаимодействия с белком, который играет ключевую роль в регулировании роста клеток. Нанополимеры успешно связывались с этим белком и подавляли его активность, добавили в пресс-службе.