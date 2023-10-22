Российские ученые нашли способ «погасить» раковые клетки от химиотерапии

Ранее российские ученые выяснили, что на резистентность к цисплатину вызывает кверцетина, соединение, которое состоит из группы флавоноидов. Исследование проводилось с раковыми клетками яичника.

По их данным, предварительное воздействие кверцетина на клетки приводит к существенному снижению выживаемости раковых клеток при действии цисплатина. В оптимальной дозе кверцетина в 60 микромолей, при прединкубации в течение 48 часов, доля выживших клеток снижается с около 80% до всего 25%, уточняет Indicator.