Российские ученые нашли способ повысить эффективности препарата от рака

Исследование, проведенное специалистами Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН в Иваново, показало, что бикалутамид имеет множество форм, которые можно разделить на «открытые» и «закрытые». Характеристики растворителя влияют на соотношение этих форм, что, в свою очередь, влияет на свойства препарата.

Руководитель проекта Илья Ходов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией ЯМР-спектроскопии растворов и флюидов Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН отметил, что понимание пространственной структуры молекул в различных растворителях поможет минимизировать побочные эффекты препарата. Это открытие может привести к созданию более эффективных и безопасных лекарств, улучшая качество жизни пациентов.