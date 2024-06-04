Российские ученые нашли способ предсказывать сбои в сотовых сетях

Новый подход был разработан доцентом Лилией Жуковой и Львом Щуром, заведующим лабораторией вычислительной физики. Они использовали методику параллельного моделирования дискретных событий (ПМДС), разделяя процесс на множество подсистем для параллельной обработки, сообщили в пресс-службе вуза.

Исследования показали, что физические методы позволяют быстро и точно определять возможные перебои связи и изменения нагрузки на базовые станции. Ученые надеются, что их методика поможет создать более эффективные инструменты для планирования и управления мобильными сетями, улучшая их работу и предотвращая сбои.