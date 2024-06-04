Российские ученые нашли способ предсказывать сбои в сотовых сетях

Опубликовано 04 июня 2024, 14:50
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Российские ученые нашли способ предсказывать сбои в сотовых сетяхС помощью физики
Российские ученые нашли способ улучшить работу сотовых сетей, применяя методы вычислительной физики, обычно используемые для изучения фазовых переходов и роста поверхностей. Исследователи из НИУ ВШЭ обнаружили, что этот метод позволяет точно предсказывать критические моменты, когда сеть может начать работать хуже.
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Новый подход был разработан доцентом Лилией Жуковой и Львом Щуром, заведующим лабораторией вычислительной физики. Они использовали методику параллельного моделирования дискретных событий (ПМДС), разделяя процесс на множество подсистем для параллельной обработки, сообщили в пресс-службе вуза.
Исследования показали, что физические методы позволяют быстро и точно определять возможные перебои связи и изменения нагрузки на базовые станции. Ученые надеются, что их методика поможет создать более эффективные инструменты для планирования и управления мобильными сетями, улучшая их работу и предотвращая сбои.