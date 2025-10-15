Российские ученые нашли способ превращать старые шины в нанотрубки и водород

По данным Центра научной коммуникации МФТИ, ежегодно в мире выбрасывается более миллиарда шин, которые практически не поддаются разложению. Обычно их измельчают для использования в покрытиях или сжигают на промышленных предприятиях, что приводит к дополнительным выбросам в атмосферу. Новый подход предлагает более экологичное и технологичное решение этой проблемы.

Ученые из МФТИ, Российского квантового центра и китайских лабораторий создали пористый кобальтовый катализатор, активно взаимодействующий с продуктами термического разложения резины. В процессе реакции формируются углеродные нанотрубки и выделяется водород. При определённых температурах полученные наноструктуры имеют одинаковые размеры и форму, что делает их пригодными для использования в электронике и других высокотехнологичных сферах.

Эксперименты показали, что с помощью этой технологии можно перерабатывать отходы сразу из нескольких видов резины.