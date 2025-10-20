В России
Опубликовано 20 октября 2025, 19:53
1 мин.

Российские ученые нашли способ профилактики остеопороза

С помощью ДНК-аптамеры
Ученые из Новосибирска предложили использовать синтетические ДНК для лечения остеопороза. Это заболевание значительно повышает риск переломов. Болезнь поражает до 34% женщин и 27% мужчин старше 50 лет, часто оставаясь незамеченной до первого повреждения кости.
Специалисты изучают возможность применения ДНК-аптамеров — специальных молекул, способных точно связываться с определенными белками, участвующими в развитии остеопороза. Эти синтетические молекулы стабильны и обладают низкой иммуногенностью.

В норме костная ткань постоянно обновляется благодаря балансу между клетками, разрушающими старую кость, и клетками, создающими новую. При остеопорозе этот баланс нарушается в сторону разрушения. Новый метод направлен на восстановление естественного равновесия.

Исследования показали, что аптамеры нетоксичны для костных клеток и влияют на экспрессию белков, ответственных за формирование и разрушение костной ткани. Работа проводилась совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН при поддержке гранта РНФ и правительства Новосибирской области.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
