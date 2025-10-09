Российские ученые нашли способ ранней диагностики возрастной потери мышц

Новый подход можно сравнить с добавлением специального показателя в стандартный анализ крови. Он основан на жидкостной биопсии, которая изучает микроскопические пузырьки и определенные иммунные клетки в крови. Эти элементы содержат важную информацию о состоянии мышечной ткани.

Ученые проанализировали более 40 параметров у разных групп пациентов, включая людей с начальной стадией заболевания. Исследование выявило десятки закономерностей, например повышение концентрации белка витронектина в 1,4 раза, что связано со старением тканей.

Как отметили в университете, уникальность работы заключается в комплексном анализе показателей, который ранее не применялся для диагностики саркопении. Это открывает возможности для своевременного вмешательства.