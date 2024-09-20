Российские ученые нашли способ разложения токсичных отходов с помощью света

Опубликовано 20 сентября 2024, 14:481 мин.
Российские ученые нашли способ разложения токсичных отходов с помощью светаСолнечного или LED-ламп
А Российском научном фонде (РНФ) сообщили, что ученые из Ивановского государственного химико-технологического университета разработали новые фотокатализаторы, способные под действием видимого света превращать кислород в активную форму, эффективно разлагающую токсичные органические соединения. Открытие поможет снизить затраты на очистку отходов в десятки раз по сравнению с традиционными методами.
© Ferra.ru
При производстве текстиля и фармацевтических препаратов образуются опасные химические отходы, которые необходимо расщеплять до безопасных соединений. Обычно для этого используют синглетный кислород, получаемый с помощью дорогих ультрафиолетовых ламп. Новые фотокатализаторы, активируемые светом от Солнца или недорогих LED-ламп, обеспечивают эффективность превращения кислорода в синглетный на уровне 49−62%, что значительно выше, чем у традиционных катализаторов.
Ученые планируют дальнейшие испытания для улучшения свойств этих катализаторов и их применения в очистных сооружениях.