Российские ученые нашли способ разложения токсичных отходов с помощью света

При производстве текстиля и фармацевтических препаратов образуются опасные химические отходы, которые необходимо расщеплять до безопасных соединений. Обычно для этого используют синглетный кислород, получаемый с помощью дорогих ультрафиолетовых ламп. Новые фотокатализаторы, активируемые светом от Солнца или недорогих LED-ламп, обеспечивают эффективность превращения кислорода в синглетный на уровне 49−62%, что значительно выше, чем у традиционных катализаторов.

Ученые планируют дальнейшие испытания для улучшения свойств этих катализаторов и их применения в очистных сооружениях.